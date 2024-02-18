Писториус предупредил США о последствиях в случае отказа в поддержке Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал США предоставить дополнительную военную помощь Украине, которая "застряла" в Конгрессе. Он предупредил о последствиях при отказе в поддержке Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

Борис Писториус отметил, если не остановить агрессию Кремля, это может не только нанести ущерб сотрудничеству в сфере безопасности и нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, но и ослабить Европу в целом, а также нарушить торговые отношения ЕС с крупнейшей экономикой мира.

"Одним из аспектов нашего трансатлантического сотрудничества является то, что мы подписали сотни контрактов на миллиарды долларов и готовим новые контракты. Очевидно, что НАТО ради безопасности приносит много преимуществ для обеих сторон", — отметил Писториус.

Он также предупредил о последствиях поражения Украины не только для Европы, но и США. Писториус заявил, что вторжение РФ представляет угрозу для "основанного на правилах международного порядка".

"Географически Европа находится вдали от (штатов) Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов", – сказал он.

Министр обороны ФРГ заговорил не воспринимать свободу как должное, ведь, добавил он, ее нужно защищать и бороться за нее, если это необходимо.

Он также подчеркнул, чтобы европейские страны предоставляли больше оружия Украине и заявил, что видит, как союзники все больше помогают Киеву.

"Великобритания делает все больше, Франция увеличивает свою поддержку. Я абсолютно уверен, что мы сможем достичь значительной поддержки в течение следующих месяцев и лет. Но, конечно, это нелегко. Деньги не безграничны", – добавил Писториус.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции безопасности ответил на вопрос, почему Германия не поставляет ракеты Taurus ВСУ. Однако ответ он предоставил общий, заявив, что Германия тратит на оружие для Украины больше средств после США.

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