В ВСУ сообщили, когда завершили вывод войск из Авдеевки

Информацию о наших пленниках, по словам Лиховия, еще проверяют.

Завершение вывода украинских войск из Авдеевки состоялось 17 февраля.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона 18 февраля.

"Завершение вывода войск из Авдеевки уже состоялось. Оно состоялось еще вчера (17 февраля — ред.). У меня нет новой информации о наших пленных. Мы подтверждаем, что некоторое количество украинских военных, выполнявших задачи в районе Авдеевки, оказались в плену", – заявил Лиховий.

По его словам, нужна кропотливая верификация тех украинских бойцов, кто вышел из Авдеевки, но еще не присоединился к своим.

"Всех, кто возможно не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время. И я просил бы воздержаться от спекуляций на этот счет. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах этого явления", — пояснил начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Ранее Дмитрий Лиховий сообщил, что проверка информации о гибели военнослужащих ВСУ, изображения которых распространяются на российских пропагандистских ресурсах, продолжается.

Напомним, ТСН.ua уже публиковал рассказы военных, выбравшихся из ада Авдеевки.

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