У ЗСУ повідомили, коли завершили виведення військ з Авдіївки

Завершення виведення українських військ з Авдіївки відбулося 17 лютого.

Про це сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 18 лютого.

"Завершення виводу військ з Авдіївки вже відбулося. Воно відбулося ще вчора (17 лютого - ред.). В мене немає нової інформації щодо наших полонених. Ми підтверджуємо, що деяка кількість українських військових, які виконували завдання в районі Авдіївки, опинилися в полоні", - заявив Лиховій.

За його словами, потрібна копітка верифікація тих українських бійців, хто вийшов з Авдіївки, але ще не приєднався до своїх.

"Всіх, хто можливо не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. І я просив би утриматися від спекуляцій з цього приводу. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби цього явища", - пояснив начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Раніше Дмитро Лиховій повідомив, що перевірка інформації про загибель військовослужбовців ЗСУ, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах, триває.

Нагадаємо, ТСН.ua вже пубілкував розповіді військових, які вибралися із пекла Авдіївки.

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