Окончательные последствия обстрела Краматорска: сколько людей погибло и ранено

Глава ОВА отметил, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест, поэтому призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы.

В результате российского ракетного удара по Краматорску 3 человека погибли и 2 ранены – таковы окончательные последствия обстрела.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, вчера ночью россияне выпустили по городу 3 ракеты Х-22. В результате атаки погибли 2 женщины 45 и 74 лет и 23-летний парень.

2 дома полностью разрушены, повреждены 137. Кроме частного сектора повреждены также промышленные здания.

Обстрел Краматорска 17 февраля

"Это циничное преступление россиян в очередной раз доказывает: на Донетчине не остались абсолютно безопасные места. Прошу всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", – призвал председатель ОВА.

Обстрел Краматорска 17 февраля

Напомним, вечером 17 февраля враг ударил по Краматорску и Славянску в Донецкой области. Впоследствии стало известно, чем Россия влупила по Краматорску и Славянску.

Читайте ведущие новости дня: