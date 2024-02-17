Зеленский отреагировал на выход Вооруженных сил из Авдеевки

Президент Владимир Зеленский назвал решение об уходе украинских Вооруженных Сил из Авдеевки Донецкой области правильным.

Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Президент назвал решение выйти из города на другие рубежи – логичным. Он подчеркнул, что командование прибегло к такому шагу, чтобы украинские защитники не попали в окружение врага.

"Это не значит, что люди отошли на километры и Россия что-то захватила. Россия за два года войны пыталась на востоке "что-то сделать". Что такое что-то? Они просто разрушили несколько маленьких поселков и городков. С октября они атаковали эту несчастную Авдеевку. Тысячи" их военные погибли", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что с октября, когда россияне начали активно штурмовать Авдеевку, они потеряли десятки тысяч человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский об уходе украинских войск из Авдеевки! Что там происходит на самом деле?

Выход ВСУ из Авдеевки

Днем 16 февраля стало известно, что ВСУ отошли с позиций "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Впоследствии главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что ВСУ вышли из Авдеевки, потому что был вопрос — сохранение войск или территории. Оккупационная армия имела количественное преимущество, а также преимущество в авиации.

между тем командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке – в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах.

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