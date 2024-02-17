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Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки

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Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки

Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

доповнюється....

Президент Володимир Зеленський назвав рішення про відхід українських Збройних сил з Авдіївки Донецької області правильним. 

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого. 

Президент назвав рішення війти з міста на інші рубежі - логічним. Він наголосив, що командування вдалося до такого кроку, аби українські захисники не потрапили в оточення ворога.

"Це не значить, що люди відійшли на кілометри і Росія щось захопила. Росія за два роки війни намагалася на сході "щось зробити". Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. Від жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинули", - сказав Зеленський.

Також він наголосив, що від жовтня, коли росіяни почали активно штурмувати Авдіївку, вони втратили десятки тисяч людей.

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