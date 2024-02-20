Німеччина готується передати Україні ракети Taurus - Bild

Німеччина, ймовірно, має намір передати Україні ракети Taurus.

Про це пише "Bild".

Правляча коаліція "Світлофор" підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння.

Голосування щодо цього пакету допомоги збираються провести в Бундестазі вже цього тижня.

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"Крилаті ракети Taurus, про які давно просить Київ, у цьому проекті прямо не згадуються, однак у ньому йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що саме ракети Taurus якраз підходять під цей опис, оскільки вони можуть досягати мети на відстані понад 500 кілометрів.

Франція та Велика Британія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp та Storm Shadow, проте вони вважаються не такими ефективними, як Taurus.

Раніше ми писали, що смерть у в'язниці лідера російської опозиції Олексія Навального має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити в Україну крилаті ракети Taurus.

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