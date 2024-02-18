Смерть Навального має підштовхнути Берлін до передачі Taurus Україні – Politico

Смерть у в'язниці лідера російської опозиції Олексія Навального має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити в Україну крилаті ракети Taurus.

Про це заявила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, передає Politico.

Також читайте Що Україна збирається атакувати ракетами Taurus: Кулеба назвав ціль

"Зараз правильна відповідь – відправити зараз усе, що у нас є, навіть цей Taurus. Смерть Навального саме в цей момент, коли ми збираємося на цій конференції (Мюнхенській конференції з безпеки. – Ред.) – це знак, і ми повинні реагувати", – заявила німецька депутатка.

За інформацією видання, "зелені", FDP (Вільна демократична партія) і опозиційні християнські демократи (ХДС) виступають за доставку ракет Taurus.

Журналісти нагадують, що ракети Taurus мають радіус дії близько 500 кілометрів і потужну боєголовку, яка може знищити важливі цілі або ключову інфраструктуру, як-от мости.

"Саме ця здатність змушує Берлін зупинитися, стурбований реакцією Москви, якщо Україна завдасть удару по ключовим цілям, таким як міст у Керченській протоці, що з’єднує Росію з окупованим Кримом", – йдеться у статті.

Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі, сказав, що Taurus стане потужним доповненням до українського арсеналу в той час, коли країна зазнає зростаючого тиску російських атак.

Українські чиновники, які розмовляли з Politico, сказали, що забезпечення поставок Taurus зараз є життєво важливою вимогою для Києва.

Раніше видання BILD повідомило, що Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами.

Читайте також: