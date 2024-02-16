Хто і навіщо “вбив” Навального — огляд

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого Путін закрив у в’язниці, помер. За інформацією російських пропагандистів, під час прогулянки у дворі колонії у нього відірвався тромб. У Кремлі уже відреагували на смерть Навального, однак адвокатка політика заявила, що вона не має жодних підтверджень смерті свого клієнта.

Про те, чи помер “головний російський опозиціонер”, де він провів останні місяці і що говорив про Україну, йдеться в ексклюзивному огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі TSN.ua.

Як помер Навальний

16 лютого Олексій Навальний, якого Путін оголосив “екстремістом”, раптово помер у виправній колонії. Свого головного політичного опонента Путін засадив до в’язниці давно і надовго.

Оголошений в Росії екстремістом, голова російського Фонду боротьби з корупцією, потрапив до СІЗО ще у 2021-му, коли повернувся до РФ після отруєння “новачком”, а вже потім отримав перший 9-ти річний строк у березні 2022-го.

Також читайте Перевершити Сталіна: кого і як вбиває режим Путіна

У 2023-му році йому “пришили” ще одну справу і Навальний уже на 19 років відправився в колонію “Полярний вовк” у селищі Харп Ямало-Ненецького округу. Там політик, як пишуть пропагандисти, і помер.

Причину смерті поширює російська пропаганда. За інформацією ТАСС, Навальний помер, бо в нього відірвався тромб. Телеграм-канал “Baza” з власних джерел дізнався, що Навальному стало погано о 13:00 за московським часом, а вже приблизно через годину він помер.

Перша реакція на смерть опозиціонера

У Кремлі уже відреагували на смерть опозиціонера. Речник Путіна Пєсков заявив, що диктатору про все доповіли, а по суті справи нехай розбираються правоохоронці.

Однак адвокатка Навального заявила, що поки не має доказів смерті свого клієнта, про що написала в соцмережах. Не хоче чути про його смерть і мати Навального - Людмила.

“Не хочу чути жодних співчуттів. Бачили сина у колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний”, - написала вона у Facebook.

Також читайте Російському опозиціонеру Навальному висунули нове звинувачення: може провести за ґратами 30 років

Світові ж ЗМІ не стали чекати і майже моментально підхопили термінову новину про смерть російського опозиціонера. На неї миттєво відреагував президент Зеленський, який відкрито і на весь світ оголосив, що знає, хто вбив Навального.

Не змовчали й світові лідери, зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президентка Молдови Мая Санду, президент Латвії Едгар Рінкевич, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак. Останній навіть заявив, що співчуває втраті тих росіян, які виступали за Навального. Разом із Зеленським відреагував і Олаф Шольц.

"Це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним в Берліні, коли він лікувався у Німеччині від наслідків отруєння, спілкувався з ним про мужність, якої потребувало рішення повернутися до Росії, і зараз він заплатив за це своїм життям", - сказав канцлер Німеччини.

Реакції президента США Джо Байдена ще не було, однак усі обговорюють його давню заяву, що у разі смерті Навального у в’язниці США будуть змушені вжити безпрецедентних заходів.

Навіщо “вбили” Навального

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко впевнений, що Навального вбили демонстративно напередодні виборів Путіна.

"Це вбивство, яке собі дозволив Путін. Ба більше, як на мене, це демонстративна страта. Путіну вона була потрібна, щоб ще раз показати, що в нього необмежена влада. Минулого року він демонстративно вбив Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна, показавши, що буде з тими, хто йду проти нього і його оточення зі зброєю в руках. Якби це був цінний в'язень для російської влади - вони б його оберігали дуже ретельно. Але це була ліквідація. Найголовніше - що вона відбувається напередодні президентських виборів у РФ, напередодні послання федеральним зборам і після того, як Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону”, - таку думку висловив експерт.

Цікаву деталь зауважив автор телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, який частенько викриває російських чиновників.

“Повідомлення про смерть Олексія Навального з'явилося на сайті УФСІН Росії з ЯНАО через дві хвилини після того, як ця смерть сталася. Ніколи влада не діє так оперативно, тим більше коли йдеться про смерть ув'язнених”, - йдеться у дописі.

Мають сумніви щодо обставин смерті опозиціонера лікарі, яких опитало видання Інсайдер.

“Щоб поставити такий діагноз, необхідно або прижиттєве інструментальне обстеження, яке, з того, що ми знаємо, не було виконано, оскільки не було умов, або він ставиться вже за результатами розтину. Тобто зараз такий діагноз буде нічим не підтверджений, а отже, неправомірний. Ставити такий діагноз — те саме, що тицьнути пальцем у небо. Дивно, що ця версія була напоготові у пропаганди”, - стверджують медики.

Що думають українці

В Україні Навальному навряд чи багато хто співчуває. Хоч Олексій і виступав проти Путіна, проте політиком він був скандальним і точно не проукраїнським. Варто згадати, як у 2008-му він підтримав вторгнення Росії в Грузію, у 2014-му виправдовував окупацію Криму та навіть підігравав російським імперцям, відвідуючи їхні марші.

Останньою краплею для більшості стала його скандальна заява щодо повернення тимчасово окупованого українського півострова, якщо Навальний таки би прийшов до влади в Росії. “Крим - не бутерброд”, - відповів тоді Навальний.

Що Навальний говорив про Україну

Однак після вторгнення Росії в Україну його позиція змінилася. Навальний вторгнення однозначно засудив, закликавши до акцій протесту. А 24 лютого 2023 року він запропонував свій план припинення війни, який передбачав виведення російських військ з усієї території України в межах 1991 року (включно з Кримом), а також виплату Росією репарацій.

Ось його головні цитати:

"Президент Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Він відчайдушно намагається надати цій війні статусу "народної", прагнучи зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, проте його спроби зазнають краху".

"Які кордони в України? Такі ж, як і в Росії, - міжнародно визнані, визначені у 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові і викликають чиєсь незадоволення. Але воювати за їх зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ порине в хаос".

Реакція російської опозиції

На смерть Навального відреагувала низка відомих російських опозиціонерів. Одним із перших був Михайло Ходорковський. Бунту в Росії він, ясна річ, не сподівається. Лише закликав “небайдужих рускіх” йти на вибори і писати в бюлетенях прізвище Навального.

Російський журналіст, лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов справедливо заявив, що здоров’я Навального підкосила в’язниця. Олексій понаж 300 днів провів у штрафному ізоляторі - це холодна одиночна камера для “неслухняних” зеків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ХТО НАСТУПНИЙ?! Зеленський сказав, хто і навіщо вбив Навального!"

Нагадаємо, в грудні 2023 року команда російського опозиційного політика Олексія Навального повідомила, що він знайшовся через 20 днів після того, як перестав виходити на зв'язок. Один із адвокатів зустрівся з ним у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Читайте також: