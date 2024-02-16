Кто и зачем "убил" Навального — обзор

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого Путин закрыл в тюрьме, скончался. По информации российских пропагандистов, во время прогулки во дворе колонии у него оторвался тромб. В Кремле уже отреагировали на смерть Навального, однако адвокат политика заявила, что у нее нет никаких подтверждений смерти своего клиента.

О том, умер ли "главный российский оппозиционер", где он провел последние месяцы и что говорил об Украине, говорится в эксклюзивном обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале TSN.ua.

Как умер Навальный

16 февраля Алексей Навальный, которого Путин объявил "экстремистом", внезапно скончался в исправительной колонии. Своего главного политического оппонента Путин засадил в тюрьму давно и надолго.

Объявленный в России экстремистом, глава российского Фонда борьбы с коррупцией, попал в СИЗО еще в 2021-м, когда вернулся в РФ после отравления "новичком", а уже затем получил первый 9-летний срок в марте 2022-го.

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В 2023 году ему "пришили" еще одно дело и Навальный уже на 19 лет отправился в колонию "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого округа. Там политик, как пишут пропагандисты, и скончался.

Причину смерти распространяет российская пропаганда. По информации ТАСС, Навальный умер, потому что у него оторвался тромб. Телеграмм-канал Baza из собственных источников узнал, что Навальному стало плохо в 13:00 по московскому времени, а уже через час он умер.

Первая реакция на смерть оппозиционера

В Кремле уже отреагировали на смерть оппозиционера. Спикер Путина Песков заявил, что диктатору все доложили, а по сути дела пусть разбираются правоохранители.

Однако адвокат Навального заявила, что пока нет доказательств смерти своего клиента, о чем написала в соцсетях. Не хочет слышать о его смерти и мать Навального – Людмила.

“Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен”, — написала она в Facebook.

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Мировые же СМИ не стали ждать и почти моментально подхватили срочную новость о смерти российского оппозиционера. На нее мгновенно отреагировал президент Зеленский, открыто и на весь мир объявивший, что знает, кто убил Навального.

Не смолчали и мировые лидеры, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Молдовы Мая Санду, президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер Великобритании Риши Сунак. Последний даже заявил, что сочувствует потере тех россиян, которые выступали за Навального. Вместе с Зеленским отреагировал и Олаф Шольц.

"Это нас очень удручает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним о мужестве, которого требовало решение вернуться в Россию, и сейчас он заплатил за это своей жизнью", — сказал канцлер Германии.

Реакции президента США Джо Байдена еще не последовало, однако все обсуждают его давнее заявление, что в случае смерти Навального в тюрьме США будут вынуждены принять беспрецедентные меры.

Зачем "убили" Навального

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что Навального убили демонстративно накануне выборов Путина.

"Это убийство, которое себе позволил Путин. Более того, мне кажется, это демонстративная казнь. Путину она была нужна, чтобы еще раз показать, что у него неограниченная власть. В прошлом году он демонстративно убил Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, показав, что будет с теми, кто идет против него и его окружение с оружием в руках. Если бы это был ценный заключенный для российской власти — они бы его оберегали очень тщательно.Но это была ликвидация. Самое главное – что она происходит накануне президентских выборов в РФ, накануне послания федеральному собранию и после того, как Путин дал интервью Такеру Карлсону”, — такое мнение высказал эксперт.

Интересную деталь заметил автор телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, частенько разоблачающего российских чиновников.

“Сообщение о смерти Алексея Навального появилось на сайте УФСИН России с ЯНАО через две минуты после того, как эта смерть произошла. Никогда власть не действует так оперативно, тем более, когда речь идет о смерти заключенных”, — говорится в сообщении.

Сомневаются об обстоятельствах смерти оппозиционера врачи, которых опросило издание Инсайдер.

“Чтобы поставить такой диагноз, необходимо либо прижизненное инструментальное обследование, которое из того, что мы знаем, не было выполнено, поскольку не было условий, либо он ставится уже по результатам вскрытия. То есть сейчас такой диагноз будет ничем не подтвержден, а значит, неправомерен. Ставить такой диагноз — сродни ткнуть пальцем в небо. Удивительно, что эта версия была готова к пропаганде”, — утверждают медики.

Что думают украинцы

В Украине Навальному вряд ли многие сочувствуют. Хотя Алексей и выступал против Путина, однако политиком он был скандальным и точно не проукраинским. Стоит вспомнить, как в 2008 он поддержал вторжение России в Грузию, в 2014 оправдывал оккупацию Крыма и даже подыгрывал российским имперцам, посещая их марши.

Последней каплей для большинства стало его скандальное заявление о возвращении временно оккупированного украинского полуострова, если Навальный пришел бы к власти в России. "Крым — не бутерброд", — ответил тогда Навальный.

Что Навальный говорил об Украине

Однако после вторжения России в Украину его позиция изменилась. Навальный вторжение однозначно осудило, призвав к акциям протеста. А 24 февраля 2023 г. он предложил свой план прекращения войны, который предусматривал вывод российских войск со всей территории Украины в пределах 1991 года (включая Крым), а также выплату Россией репараций.

Вот его главные цитаты:

"Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под бессмысленными поводами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах".

"Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их смену в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос".

Реакция российской оппозиции

На смерть Навального отреагировал ряд известных российских оппозиционеров. Одним из первых был Михаил Ходорковский. На бунт в России он, конечно, не надеется. Лишь призвал "неравнодушных русских" идти на выборы и писать в бюллетенях фамилию Навального.

Российский журналист, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов по праву заявил, что здоровье Навального подкосила тюрьма. Алексей более 300 дней провел в штрафном изоляторе – это холодная одиночная камера для "непослушных" зеков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "КТО СЛЕДУЮЩИЙ?! Зеленский сказал, кто и зачем убил Навального!"

Напомним, в декабре 2023 команда российского оппозиционного политика Алексея Навального сообщила, что он нашелся через 20 дней после того, как перестал выходить на связь. Один из адвокатов встретился с ним в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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