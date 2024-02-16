Превзойти Сталина: кого и как убивает режим Путина

16 февраля российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, скончался. Хотя причина его смерти пока неизвестна, западные лидеры обвиняют режим кремлевского диктатора Владимира Путина. Событие пополнило длинный перечень убийств, определяющих лицо современной России. Этот список, конечно, начал складываться задолго до прихода Путина к власти. Однако кое-что в России остается неизменным и при Сталине, и Путине — «чистке» или смерти «при подозрительных обстоятельствах».

ТСН.ua предлагает вспомнить о самых громких из них.

Артем Боровик (погиб 9 марта 2000 года)

Артём Боровик/X (Twitter)

Артем Боровик — российский политический обозреватель и журналист, отличавшийся независимостью своих расследований. Его называли "мощным гражданским противовесом" к власти Путина и КГБ.

9 марта 2000 года он разбился в авиакатастрофе по дороге в Киев. Как писали СМИ, убийство тщательно планировалось, и самолет "подготовили" к катастрофе. Сам Путин, вероятно, боялся, что Боровик станет на его пути ко второму президентству, поскольку того любили и уважали россияне. Даже если бы журналист не стал баллотироваться, то мог бы представлять серьезную угрозу коррумпированной российской власти — Боровик владел информационным холдингом «Совершенно секретно» и, как журналист, был популярен в России и за рубежом.

Помимо Артема Боровика, в авиакатастрофе погибли еще 8 человек. Дело закрыто, хотя не все эксперты согласились с официальной версией — "ошибка экипажа".

Следует заметить, что Путин, возможно, скрывает тот факт, что его настоящая мать живет в Грузии и родила будущего главу Кремля от женатого мужа. Именно из-за этой тайны мог погибнуть журналист Артем Боровик, самолет с которым взорвался непосредственно перед первыми выборами, по результатам которых Путин возглавил РФ. О скандальном расследовании рассказал американо-российский историк Юрий Фельштинский. Подробности здесь.

Валентин Цветков (убит 18 октября 2002 года)

Валентин Цветков/Wikipedia

Губернатор Магаданской области Валентин Цветков был убит выстрелом в голову в Москве на Новом Арбате на пороге здания представительства области в столице России. Основная версия — месть за его борьбу с криминальными группировками на Дальнем Востоке, которые стремились подчинить себе местную золотодобывающую и нефтяную промышленность и распределение промышленных квот на лов рыбы.

Сергей Юшенков (убит 17 апреля 2003 года)

Сергей Юшенков/Wikipedia

Ветеран демократического движения, один из лидеров оппозиционной партии "Либеральная Россия" Сергей Юшенков был застрелен у собственного дома в Москве. В тот момент он возглавлял группу либеральных депутатов Госдумы, требовавших расследование возможной причастности ФСБ России к серии взрывов домов осенью 1999 года в российских городах. Ответственность за эти теракты, ставшие поводом к началу второй чеченской войны, властями была возложена на действовавших в Чечне боевиков.

Юрий Щекочихин (умер 3 июля 2003 года)

Юрий Щекочихин/Wikipedia

Журналист Дэвид Филиппов в статье "Десять критиков Владимира Путина, умерших насильственной смертью или при подозрительных обстоятельствах", опубликованной на сайте газеты The Washington Post, написал следующее. Юрий Щекочихин, журналист и автор, писавший о преступности и коррупции в бывшем Советском Союзе, когда это было еще очень трудно делать, как-то присоединился к нему во время полицейского рейда наркопритонами в Филадельфии в 1988 году.

Он расследовал взрывы домов 1999 года для "Новой газеты", когда в июле 2003 года его поразила таинственная болезнь. Он умер внезапно, за несколько дней до того, как должен был уехать в Соединенные Штаты. Медицинские документы Щекочихина российские власти объявили секретными. По официальной версии, его смерть стала следствием аллергической реакции на общую интоксикацию организма непонятного происхождения, однако многие склоняются к мнению, что Щекочихин был отравлен таллием.

Николай Гиренко (убит 19 июня 2004 года)

Николай Гиренко/X (Twitter)

Антифашист и правозащитник, один из ведущих российских экспертов в области расизма и ксенофобии Николай Гиренко был застрелен в своей квартире в Санкт-Петербурге. Убийцы стреляли через дверь. По версии суда, убийство организовали неонацисты. Гиренко был главным организатором и идеологом работы по правовому противодействию национал-экстремизму в Санкт-Петербурге.

Николай Гиренко принимал участие в международных правозащитных конгрессах, чем вызвал особое раздражение у национал-экстремистов, сообщавших об этом на страницах националистической печати.

Пол Хлебников (убит 9 июля 2004 года)

Пол Хлебников/X (Twitter)

Главный редактор российской версии журнала "Форбс", американский журналист и публицист российского происхождения Пол Хлебников, много занимавшийся расследованием дел о коррупции в высших эшелонах российских властей, был застрелен, выходя из здания редакции в Москве.

В этом преступлении подозревается ряд лиц, среди которых и два брата — уроженцы Чечни Казбек и Магомед Дукузов. СБУ сообщила о задержании Магомеда в ноябре 2017 года. Там отметили, что его разыскивал Интерпол, а сам он после бегства из России находился в составе организованной преступной группировки, которая в Украине занималась вымогательством денег у частных предпринимателей.

Анна Политковская (убита 7 октября 2006 года)

Анна Политковская/X (Twitter)

Одна из известнейших российских журналистов, расследовавшая многочисленные случаи нарушений прав человека, совершенных российскими военными и прокремлевскими формированиями в Чечне, Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы.

Она была корреспонденткой "Новой газеты". В своей книге Путинская Россия она обвинила кремлевского лидера в том, что он превратил страну в полицейское государство. Она много писала о злоупотреблениях в Чечне и несколько раз появлялась на радиошоу в Москве.

В июне 2014 года за организацию этого убийства были осуждены пять человек, двое из них получили пожизненные сроки лишения свободы. Однако заказчики убийства не найдены и не названы до сих пор. Политковская погибла в день рождения президента России.

Путин отрицал причастность Кремля к убийству Политковской, заявив, что ее "смерть сама по себе наносит больший вред нынешней власти как в России, так и в Чечне... чем ее деятельность".

Александр Литвиненко (умер 23 ноября 2006 года)

Александр Литвиненко/X (Twitter)

Александр Литвиненко был бывшим агентом КГБ, умершим через три недели после того, как выпил чашку чая со смертельным полонием-210 в лондонском отеле. Британское расследование показало, что Литвиненко был отравлен российскими агентами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, действовавшим по приказу, "вероятно, одобренным президентом Путиным".

Россия отказалась их экстрадировать, а в 2015 году российский диктатор вручил Луговой медаль за заслуги перед отечеством. После ухода из ФСБ Литвиненко стал активным критиком службы, которой руководил Путин, и позже он обвинил службу безопасности в организации серии взрывов домов в России в 1999 году, в результате которых погибли сотни людей.

За этим последовало вторжение России в Чечню того же года, а вместе с ним и приход к власти Путина. По подозрениям, Березовский был причастен к, по крайней мере, части плана, чтобы привести Путина в Кремль, но позже он попытался обвинить президента РФ в убийстве Литвиненко. Тот, в свою очередь, обвинил Путина в убийстве Политковской.

Читайте ведущие новости дня:

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова (убиты 19 января 2009 года)

Станислав Маркелов/X (Twitter)

Анастасия Бабурова/X (Twitter)

Маркелов был адвокатом по правам человека, известным тем, что представлял чеченское гражданское население по делам против русской армии о нарушении прав человека. Он также представлял журналистов, оказавшихся в затруднительном положении после написания статей, критикующих Путина, включая корреспондента "Новой газеты" Анну Политковскую, убитую в 2006 году. Маркелова застрелил вооруженный мужчина в маске у Кремля. Бабурову, также журналистку "Новой газеты", убили, когда она пыталась ему помочь. Российские власти заявили, что за этими убийствами стоит неонацистская группировка, и двое ее членов были осуждены за их убийство.

Наталья Эстемирова (убита 15 июля 2009 года)

Наталья Эстемирова/X (Twitter)

Наталья Эстемирова была журналисткой, расследовавшей похищения и убийства, ставшие обычным явлением в Чечне. Там пророссийские силы безопасности совершали жестокое преследование, чтобы уничтожить исламских боевиков, ответственных за самые страшные теракты в стране. Как и журналистка Анна Политковская, Эстемирова рассказывала о гражданских лицах, которые часто оказывались между этими двумя жестокими сторонами.

Эстемирова была похищена возле ее дома, несколько раз выстрелена, в том числе вплотную в голову, и выброшена в лесу поблизости. Никто не был осужден за ее убийство.

Сергей Магнитский (умер 16 ноября 2009 года)

Сергей Магнитский/X (Twitter)

Юрист Сергей Магнитский скончался в заключении в ноябре 2009 года, после того как его, вероятно, жестоко избили, а затем отказали в медицинской помощи. Он работал на британско-американского бизнесмена Уильяма Браудера, расследовал дело о крупном налоговом мошенничестве. Вероятно, Магнитский был арестован после того, как обнаружил доказательства того, что в мошенничество были вовлечены полицейские.

В 2012 году Магнитский был посмертно признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а Браудер лоббировал правительство США, чтобы наложить санкции на тех, кто был причастен к его смерти. Закон о санкциях назван в его честь, и с тех пор применяется к нарушителям прав по другим делам.

Михаил Бекетов (умер 8 апреля 2013 года)

Михаил Бекетов

Журналист, главный редактор и основатель газеты "Химкинская правда" Михаил Бекетов, занимавшийся делами о коррупции и боровшийся против прокладки через подмосковный Химкинский лес скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург, скончался пять лет спустя после зверского избиения неизвестными в своем родном городе Химки, в результате которого он стал инвалидом

Борис Березовский (умер 23 марта 2013)

Борис Березовский/X (Twitter)

Борис Березовский – российский бизнесмен и политик, сыграл одну из решающих ролей в приходе Путина к власти. Однако позже вступил с ним в острый конфликт, став одним из оппонентов президента РФ и уехал в Великобританию. Причиной побега стало, в частности, обвинение в отмывании денег и попытке насильственного захвата власти.

В 2013 году Березовский повесился. Однако, по заключению другого расследования, его задушили. Дело закрыли.

Борис Немцов (убит 27 февраля 2015 года)

Борис Немцов / Фото: Голос Америки

В 1990-х годах Немцов был политической звездой молодых реформаторов постсоветской России. Он стал вице-премьер-министром, и некоторое время его сочли возможным будущим президентом, но в 2000 году именно Путин сменил бывшего президента Бориса Ельцина. Немцов публично поддержал этот выбор, но его критика становилась все более громкой после того, как Путин ограничил гражданские свободы, и, в конечном итоге Немцов был отодвинут на задний план российской политической жизни.

Он возглавил массовые уличные митинги в знак протеста против результатов парламентских выборов 2011 и писал статьи о коррупции чиновников. Он также был несколько раз арестован, когда Кремль расправлялся с оппозиционными митингами.

В феврале 2015 года спустя всего несколько часов после призыва присоединиться к демонстрации против военного участия России в Украине Немцову выстрелили в спину четыре раза неизвестные нападающие, по версии Кремля. Путин взял расследование убийства Немцова под персональный контроль, но убийца остается на свободе.

Никита Исаев (умер 16 ноября 2019 года)

Никита Исаев/X (Twitter)

Никита Исаев был перспективным политиком, председателем движения "Новая Россия". В российских СМИ его иногда называли "новым Навальным".

Отравление произошло в поезде, там же наступила и смерть.

По словам его подруги, с которой он ехал, Исаев проснулся около часа ночи и пошел в туалет, отсутствовал долго, а когда вернулся, то держался за живот, у него подкашивались ноги и его трясло. Последними словами, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".

Родственники настояли на поспешной кремации тела, а причиной смерти 41-летнего мужчины спортивного телосложения был объявлен инфаркт.

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