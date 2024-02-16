Авдеевка глазами защитников: что на самом деле происходит в городе, который почти окружили россияне

Украинские военные продолжают героически держать оборону Авдеевки, несмотря на критическую ситуацию на некоторых участках фронта. Российские оккупанты ежедневно совершают более 50 штурмовых атак, сбрасывая на город огромное количество авиабомб.

Против украинских защитников в Авдеевке действуют элитные российские подразделения в соотношении сил 1 к 7. Враг пытается окружить украинцев и занять выгодные позиции, однако это ему не удается. По словам командования 3-й отдельной штурмовой бригады, которая держит оборону Авдеевки, на некоторых участках украинцам приходится вести круговую оборону, однако полного оцепления нет.

Что сейчас известно о ситуации в Авдеевке от военных, читайте на ТСН.ua.

В Авдеевке землетрясения от бомб

В Авдеевку передислоцировали Третью отдельную штурмовую бригаду, которая пытается улучшить ситуацию на переднем крае и обезопасить логистический коридор. На некоторых участках защитники вынуждены держать оборону на 360 градусов, рассказал заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.

По его словам, враг сбрасывает большое количество управляемых авиабомб по всей Авдеевке, в том числе по промзоне. Именно они донимают украинских защитников больше всего.

Авдеевка. Коксохимический завод.

"Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБ просто землетрясение — такая плотность и количество этих боеприпасов", — отметил Кудряшов.

Россияне не жалеют о захвате города и личного состава. Речь идет о соотношении украинских и враждебных сил один к семи. По словам Кудряшова, флагманом оккупационной армии являются контрактники из рядов ГРУ. Они ведут уже мобилизованных и "добровольцев" из так называемой "ДНР".

Украинские военные на бронетехнике на окраине Авдеевки / Фото: Getty Images

Украинские бойцы вынуждены отбивать атаки российских оккупантов 24/7. Только в светлое время суток враг совершает более 50 штурмовых действий.

"Критическая ситуация в том, что некоторые позиции враг пытается обходить, и на некоторых направлениях, опорных пунктах мы имеем оборону на 360°. Это не устойчивые 360°, мы можем расцепить это кольцо, для чего производим ударно-штурмовые действия", – добавил Кудряшов.

Поэтому на сегодня россияне не взяли в окружение украинских бойцов.

В чем сложность обороны Авдеевки

Пресофицер третьей штурмовой Александр Бородин говорит, что боевые действия в Авдеевке сейчас отличаются от боев, которые были в Бахмуте с тогдашним ЧВК "Вагнер". Российские оккупанты в Авдеевке сконцентрировали огромное количество техники и дронов, в то время как Бахмут они пытались брать только живой силой.

"Ведь (в Авдеевке — ред.) у врага огромное количество КАБов и техники. "Вагнера" (в Бахмуте — ред.) берегли технику и работали преимущественно людьми. Здесь (в Авдеевке — ред.) — танковые атаки вместе с пехотой, большое количество БТР и БМП, авиации и FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "Вагнеров" не было. Там было сложно, но сейчас — сверхсложно", — объяснил он.

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов рассказал, что российские оккупанты стянули к Авдеевке свои элитные войска и сосредоточили на этом участке фронта очень значительное количество пехоты.

Авдеевка / Фото: Zelenskiy/Official

"Враг сложный. Имеем информацию, что против нас стоит семь вражеских бригад. Скажу так, это больше, чем с нашей стороны. Мы поставили рекорд по уничтожению живой силы и вражеской техники за один день. Но пока праздновать и радоваться особо нечему, потому что враг сверхсложный. Он забросил сюда свои элитные подразделения. Это сравнимо с тем периодом, когда под Бахмутом еще были "вагнеровцы" до того, пока мы их оттуда не выбили, но, пожалуй, даже сложнее", — рассказал военный.

По его словам, оккупационная армия метко применяет артиллерию, работают дроны-камикадзе и БпЛА для сброса боеприпасов.

"Враг очень активно пытается проводить фланговые маневры, пытается не только количественно, – а количество пехоты у них здесь очень значительно, – но и качественно привести к ситуации, когда мы будем в невыгодном положении. Мы находим этому совет, не даем им возможности реализовывать их видение и активно навязываем свое видение", — рассказал Волохов.

Воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко рассказывают, что против них воюет более 12 отдельных соединений противника.

"Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята — в бесчеловечных условиях, под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи", — рассказали в представительстве бригады.

Отход ради спасения

Военный 110-й отдельной механизированной бригады, сейчас воюющей на Авдеевском направлении, Виктор Биляк рассказал, что у украинских бойцов было две попытки выхода с позиций в районе "Зенит". В первую ночь, 14 февраля, оттуда ушла первая десятка защитников. Им пришлось вступить в стрелковое сражение с врагом. Артиллерия уже была приведена.

Сообщение бойца 110-й ОМБр Виктора Биляка о ситуации в Авдеевке/Скриншот

"Легендарный укрепрайон, ВЧ "Зенит"... И, следовательно, это все дошло до критической точки. Сохранение личного состава, вывоз оружия и оборудования, грамотное минирование и сожжение тех остатков, которые мы называли позициями. Хорошо бы, но нет. Как и в политике, никто не любит не популярные решения. Вывод личного состава – нет, другое дело – героическая оборона. За это можно и повышение получить", – говорится в сообщении Биляка.

"Только трое раненых добрались назад. И если двое добрались по темноте, то эвакуация последнего состоялась уже утром. И я и еще трое добровольцев его несли. А день – это не то время для перемещений, да еще таких тяжелых. И как закономерный результат.. Из одного раненого стало нас еще 4. И это мне еще очень повезло, что не потерял подвижность, а только получил улыбку Джокера", – сообщил Биляк.

По его словам, бойцам пообещали, что за ранеными приедет эвакуационная техника, которая так и не появилась.

На следующий день формировались новые группы военных для выхода из района "Зенит". Отправлялись группы одна за другой. На улице была нулевая видимость.

Разрушена Авдеевка / Фото: Getty Images

"Это было тупо выживание. Километр по полю. Но кучка котиков слепых, управляемых дроном. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими труппами", — отметил боец.

Он сообщил, что не остался ждать эвакуации, а возглавил группу и отправился в неизвестность.

"Накрыли. Про*бал группу. Но в конечном итоге добрался до точки. И как первые группы умерли, сталкиваясь с врагом, последующих повели уже немного в обход. Это и позволило тем, кому повезло, выйти", – говорится в сообщении Биляка.

В то же время боец 110-й ОМБр сообщил, что командование привезло военным провизию и боекомплекты. Украинские силы продолжают оставаться в Авдеевке.

В то же время, по оценкам ISW, если ВСУ не отойдут или не проведут успешных контратак, враг может завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке.

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