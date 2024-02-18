Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами - BILD

Журналісти російськомовна служба німецького каналу BILD провели розслідування та встановили, що Міноборони ФРН передало Україні бронетраспортери BATT UMG, непридатні до бойових дій, та за завищеними цінами.

Про це йдеться у статті видання.

Зазначається, що наприкінці травня уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виготовляє німецький концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США. Їх випускають у різних країнах світу за американською ліцензією. Постачання почалися в жовтні. Всього ЗСУ отримали 48 машин.

За даними BILD, вони виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах.

"У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", - йдеться у повідомленні.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке з'ясував, що спочатку Міноборони ФРН обирало між легкими машинами від FFG та важкими Fuchs від Rheinmetall. Перші обрали, аргументуючи, "як найбільш економічне рішення, яке, до того ж, швидко доступне".

Цікаво, що у Міноборони ФРН посилаються на Київ, говорячи, що "посилений протимінний захист тоді не вимагала Україна". Тим часом анонімний український чиновник розповів BILD, що, "звичайно, ми хотіли б машини з протимінним захистом", але "німецька сторона їх не пропонувала".

Як вдалося з'ясувати під час розслідування, німецька FFG передала замовлення на всі 66 машин американському підряднику The Armoured Group (TAG). У результаті всі БТР зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доправили до України із зупинкою в Німеччині. Жоден БТР був зібраний у Німеччині. Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку бронемашини APC від TAG коштують близько 200 000 євро, а Міноборони ФРН заплатило за них 600 000 євро за одну машини.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Шольц прокоментував непостачання ФРН ракет Taurus для України.

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