F-16 для Украины: Дания сообщила, когда передаст истребители

Окончательная передача первого датского самолета F-16 зависит, в частности, от полной подготовки украинских пилотов, вспомогательного персонала, от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.

Украина может рассчитывать на получение первых истребителей F-16 от Дании этим летом. Сейчас идет соответствующая подготовка.

Об этом сообщили в Минобороны Дании.

Ожидается, что первые датские истребители F-16 будут переданы Украине этим летом, заявили в международной коалиции ВВС, которая во главе с Данией, Нидерландами и США координирует тренировку пилотов на F-16 и подготовку к передаче Украине первых самолетов.

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"Трудно установить четкий график передачи истребителей F-16, потому что есть несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать подаренные самолеты. Но я проинформировал согласительный круг, что мы сейчас работаем над тем, чтобы этим летом достичь большего единства, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет проходить по плану", – рассказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

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В сообщении указано, что окончательная передача первого датского самолета F-16 зависит, в частности, от полной подготовки украинских пилотов и необходимого вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине. Для этого упорно работает международная коалиция ВВС в поддержку государства.

Напомним, ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что Украина находится на пути к получению истребителей F-16 и это может произойти в июне.

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