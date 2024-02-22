F-16 для України: Данія повідомила, коли передасть винищувачі

Остаточне передавання першого датського літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів, допоміжного персоналу, від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні.

Україна може розраховувати на отримання перших винищувачів F-16 від Данії цього літа. Зараз триває відповідна підготовка.

Про це повідомили в Міноборони Данії.

Очікується, що перші датські винищувачі F-16 будуть передані Україні цього літа, заявили в міжнародній коаліції ВПС, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тренування пілотів на F-16 і підготовку до передавання Україні перших літаків.

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"Важко встановити чіткий графік передавання винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати подаровані літаки. Але я поінформував погоджувальне коло, що ми зараз працюємо над тим, щоб цього літа досягти більшої єдності, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка відбуватиметься за планом", – розповів міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

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У повідомленні вказано, що остаточне передавання першого датського літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів і необхідного допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні. Для цього наполегливо працює міжнародна коаліція ВПС на підтримку держави.

Нагадаємо, раніше видання Foreign Policy з посиланням на джерела повідомило, що Україна перебуває на шляху до отримання винищувачів F-16, і це може статися у червні.

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