Зеленський раптово зібрав нардепів: стало відомо, про що вони говорили

Вперше після початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський скликав усіх “Слуг народу” на нараду. Зустріч пройшла 21 лютого за закритими дверима, але один із парламентарів інкогніто розповів журналістам, про що президент говорив із нардепами.

Що будуть робити з Польщею, які провокації готують росіяни найближчим часом, кому зарплату піднімуть до 200 тисяч і не тільки, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Перше зустріч за два роки

21 лютого Зеленський скликав на нараду всю команду “Слуги народу”. Ця зустріч стала першою після початку повномасштабної війни, хоча раніше так збиралися щороку, тож поговорити явно було про що. Все відбувалося за закритими дверима й по закінченню зустріч прокоментував голова фракції Давид Арахамія. Той сказав, що цей збір планувався вже давно й ніякої раптовості у цьому немає.

“Розуміємо, що вона привернула багато уваги ЗМІ, так як це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік Президента дозволив провести її лише зараз. Мета зустрічі — синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд”.

А от про що конкретно йшлося — не розсекретив, говорив лише загальними фразами.

“Говорили про найголовніше для нашої Перемоги — фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги”.

Нардепи анонімно розповіли журналістам, що було за закритими дверима

Втім, дехто з нардепів на умовах анонімності поспілкувався з журналістами. Один з них у коментарі ТСН.ua розповів, що президент особливий акцент зробив на єдності. Адже, нагадаємо, що вже у травні цього року буде рівно 5 років, як Зеленський став главою держави, а вибори в умовах війни не проводяться, чим власне мріють скористатися вороги.

“На зустрічі не було нічого надзвичайного. Але президент звернувся до всіх, щоб ми всі трималися купи. Бо росіяни активно думають над тим, щоб дестабілізувати парламент і зробити так, щоб уже умовно від травня цілі фракції не виходили на роботу. Це буде частиною великої інформаційної кампанії проти нього, що начебто він уже нелегітимний”.

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Зеленський також зазначив, що має інформацію про підготовку росіянами потужних інформаційних кампаній, точніше, провокацій. Ймовірно мова йде про підкуп нардепів, але президент просить нікого на це не реагувати. А щодо своєї легітимності, то запевнив, що партнери підтримують позицію української влади, в тому числі й щодо неможливості проведення виборів під час війни.

Більше грошей військовим

Крім того, президент підняв питання щодо підвищення заробітної плати військовим, а саме тим, хто воює на нулі, їм він пропонує платити по 200 тисяч гривень щомісяця. Водночас нардеп від “Слуги народу” Юрій Мисягін у своєму Телеграм-каналі уточнив, що йдеться про тих військових, які перебувають на передовій уже два роки. Ну а Зеленський ще розповів, що на ЗСУ чекає масштабний аудит.

“Також зазначив, що нині проходить аудит у ЗСУ, і новий головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного разу не були в зоні бойових дій. Їх зараз будуть активно залучати”.

Що на фронті?

Ще кілька анонімних співрозмовників поспілкувалися із журналістами видання “Українська правда”. Ті розповіли, що Зеленський попросив і надалі підтримувати євроінтеграційні законопроєкти, адже після війни можуть скластися умови, коли Україна отримає шанс на швидкий вступ до ЄС. Щодо ситуації на фронті президент повідомив, що Україна має значні успіхи у морі, а на деяких ділянках фронту переходить до оборони.

“Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит — чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді”.

Допомога від США і конфлікт з польськими фермерами

Серед іншого, кажуть нардепи, президент говорив про важливість безпекових угод з іншими країнами, та висловив надію, що Конгрес США таки розбереться між собою і зможе проголосувати за допомогу Україні.

Не оминули і скандальну тему про події на польсько-українському кордоні. Упродовж 2023 року сутички з фермерами, які виступають проти українського зерна, вже були, втім останнім часом ті переходять усі межі. Крім того, що вантажівки днями і ночами стоять без можливості перетнути кордон, а це вже станом на 22 лютого 11:00 дві з половиною тисяч фур, то поляки, чи то псевдополяки днями висипали просто на колії українське зерно, яке взагалі йшло транзитом до іншої країни.

Зустріч Дуди і Зеленського буде?

Ми не забуваємо, скільки всього поляки зробили для українців, але й таке відношення — це максимальний треш, адже наші фермери подекуди змушені збирати зерно з поля у броніках, бо ніколи не знаєш, коли “прилетить”, ну й не забуваємо, що цими протестами користуються росіяни й максимально підігрівають конфлікт. Тож щодо відносин з Польщею Зеленський нагадав про свою ідею відправити уряд до кордону, пояснював, що все ж таки важливо і надалі зберегти відносини з Польщею.

Також Зеленський зазначив, що на нинішню позицію польської влади серйозно впливають майбутні місцеві вибори. До слова, влада Польщі таки підтримала пропозицію українського президента про зустріч, втім кордон називають “не найбезпечнішим місцем для цього”. Про це заявив державний секретар канцелярії польського президента Анджей Дера в інтерв'ю TVN24.

“Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. Втім краще було б зустрітися у Варшаві, Любліні чи Жешуві”.

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