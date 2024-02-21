Зеленський дав інтерв’ю американському телеведучому біля лінії фронту

Розмова Брета Байєра із Володимиром Зеленським відбулася менш ніж за півтори милі (близько 2,5 км) від російських позицій.

Головний політичний ведучий американського телеканалу FOX News Брет Байєр поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським про дебати в Конгресі США щодо фінансування України та останні події у війні, яку веде Росія проти української держави.

Як повідомили на сайті Fox News, інтерв’ю вийде в ефір у четвер, 22 лютого.

У повідомленні наголосили, що розмова Брета Байєра із Володимиром Зеленським відбулася менш ніж за півтори милі (близько 2,5 км) від російських позицій, що стало першим інтерв’ю президента України на передовій бойових дій від початку повномасштабної війни.

Американський журналіст також побував із Зеленським на зустрічі із військовими, коли український президент вручав нагороди та відвідував поранених у боях.

Брет Байєр кілька разів брав інтерв’ю у Зеленського після російського вторгнення, востаннє в грудні 2023 року.

Нагадаємо, 4 лютого російська окупаційна армія обстрілювала позиції ЗСУ біля села Роботино в Запорізькій області, коли там перебував український президент Володимир Зеленський.

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