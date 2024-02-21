Зеленский дал интервью американскому телеведущему возле линии фронта

Разговор Брета Байера с Владимиром Зеленским состоялся менее чем в полутора милях (около 2,5 км) от российских позиций.

Главный политический ведущий американского телеканала FOX News Брет Байер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским о прениях в Конгрессе США по финансированию Украины и последних событиях в войне, которую ведет Россия против украинского государства.

Как сообщили на сайте Fox News, интервью выйдет в эфир в четверг, 22 февраля.

В сообщении подчеркнули, что разговор Брета Байера с Владимиром Зеленским состоялся менее чем в полутора милях (около 2,5 км) от российских позиций, что стало первым интервью президента Украины на передовой боевых действий с начала полномасштабной войны.

Американский журналист побывал с Зеленским на встрече с военными, когда украинский президент вручал награды и посещал раненых в боях.

Брет Байер несколько раз брал интервью у Зеленского после российского вторжения, в последний раз в декабре 2023 года.

Напомним, 4 февраля российская оккупационная армия обстреливала позиции ВСУ возле села Роботино в Запорожской области, когда находился там украинский президент Владимир Зеленский.

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