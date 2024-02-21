"Ливерпуль" с камбэком разгромил "Лутон" и укрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

"Мерсисайдцы" уступали после первого тайма, однако в итоге одержали важную победу.

"Ливерпуль" обыграл "Лутон" в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:1 .

Первыми в этой встрече забили гости – на 12-й минуте дебютанта АПЛ вывел вперед Чедози Огбене.

Однако во втором тайме команда Юргена Клоппа сумела переломить ход матча, отличившись трижды в течение 15 минут.

На 56-й минуте счет сравнял Вирджил Ван Дейк, на 58-й минуте точный удар нанес Коди Гакпо, а на 71-й минуте в воротах соперника расписался Луис Диас.

Точку в этом поединке на 90-й минуте поставил Харви Эллиотт, таким образом сделав счет разгромным.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Лутон"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" (60 очков) упрочил свое лидерство в АПЛ. "Мерсисайдцы" на 4 балла опережают "Манчестер Сити" и на 5 пунктов "Арсенал", но "горожане" и "канониры" сыграли на матч меньше.

В следующем туре "Ливерпуль" 2 марта на выезде сыграет против "Ноттингема". В тот же день "Лутон" примет "Астон Виллу".

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