У США заявили про "путінське крило" в Республіканській партії – CNN

Колишня членкиня Республіканської партії США Ліз Чейні заявила про "путінське крило" цієї політсили після реакції експрезидента Дональда Трампа на смерть опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє CNN.

Чейні 18 лютого попередила про "путінське крило" Республіканської партії після того, як Трамп відреагував на смерть Навального, фактично не згадавши ні його, ні президента Росії Володимира Путіна.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, наскільки ви зараз маєте путінське крило Республіканської партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб переконатися, що путінське крило Республіканської партії не захопить Західне крило Білого дому", – заявила політикиня.

Видання звернуло увагу, що президент США Джо Байден і Трамп дуже по-різному відреагували на смерть Навального. Так, Байден у своїх коментарях у Білому домі рішуче поклав провину на "Путіна та його головорізів".

"Не робіть помилку: Путін відповідальний за смерть Навального. Путін відповідальний. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити", – заявив президент США.

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Водночас Трамп нічого не сказав прямо про Навального в дописі, який, за словами його кампанії, був його офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість член Республіканської партії понад 20 разів опублікував повідомлення на різні теми, включно з його кримінальними справами та політичними опонентами.

"Коли ви думаєте про Дональда Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, що Володимир Путін зробив з Навальним, – це те, який вигляд має відплата в країні, де лідер не підкоряється верховенству права", – заявила Чейні.

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Видання нагадало, що раніше в лютому Трамп також заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вони захочуть" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується вказівок щодо витрат, і не запропонує такій країні захист США. Реагуючи на таку заяву, генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що це "підриває всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає на підвищений ризик американських і європейських солдатів".

"По суті, він чітко дав зрозуміти, що за адміністрації Трампа Сполучені Штати навряд чи дотримаються своїх зобов’язань перед НАТО", – вважає Чейні.

Вона також назвала коментарі Трампа "небезпечними" і сказала, що вони демонструють "повне нерозуміння ролі Америки у світі".

До слова, раніше Путін заявив, що для Росії було б краще, якби на виборах президента США переміг Байден, та назвав свої аргументи.

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