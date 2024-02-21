Арахамія підбив підсумки зустрічі фракції "Слуга народу" з Зеленським

Сьогодні, 21 лютого, закінчилася зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Вона привернула багато уваги ЗМІ, оскільки це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Але хочу наперед спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік президента дозволив провести її лише зараз", – наголосив він.

Як відзначив Арахамія, мета зустрічі – синхронізація усіх зусиль і посилення окремих напрямків роботи.

"В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд", – зазначив політик.

Про що йшлося

За словами очільника фракції "Слуга народу", говорили про найголовніше для нашої перемоги – фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

"Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до перемоги.

Він подякував президенту за зустріч і зазначив, що фракція повертається до своєї роботи.

Раніше йшлося про те, що Банкова збирає топпосадовців для чесної розмови з українцями.

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