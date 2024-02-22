У Запоріжжі посилять перевірки документів: що відомо

У Запоріжжі вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, йдеться про перевірку документів місцевих жителів. Особливу увага - до внутрішніх переселенців.

Про це повідомив голова Запорізької обласної воєнної адміністрації Іван Федоров.

"Основна мета - виявити диверсійно-розвідувальні групи, які діють на території Запорізької області", - наголосив очільник ОВА.

За його словами, усі дані дії спрямують на підтримку правоохоронних органів, адже контингент населення міста змінюється щодня. Наразі та території Запоріжжя перебуває близько 200 тисяч переселенців.

"Точно буде опрацьовано механізм зробити ідентифікацію, хто проживає в яких будинках, в яких квартирах. І це робиться суто через призму контрдиверсійних дій і для допомоги нашим силовим структурам", - підсумував Федоров.

Як повідомлялося, у Чернігівській області у 5-кілометровій зоні запроваджують обмеження. Також діятиме заборона на продаж алкоголю - від 22:00 до 9:00 (для торгових мереж та закладів харчування).

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