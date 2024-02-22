Три величезних астероїди летять до Землі в один день

Очікується, що жоден із цих астероїдів не буде небезпечним для Землі.

Астероїд, який отримав назву 2024 DW, має пролетіти повз Землю на відстані 225 тисяч км, що набагато ближче, ніж розташований Місяць. Наразі, за словами вчених, він не становить загрози для нашої планети.

Про це пише Space.

Астероїд 2024 DW є одним із трьох потенційно небезпечних астероїдів, тобто космічного каміння, що наближається до Землі на відстань менше, ніж 7,5 млн км, що прямує до нашої планети 22 лютого. Але цей астероїд підлетить найближче до нашої планети.

Ще один астероїд під назвою 2024 DX було також виявлено раніше цього року, він має ширину 12 метрів, але цей камінь має пролетіти повз Землю на відстані 775 тисяч км. Тобто він буде розташований удвічі далі, ніж Місяць.

Третій астероїд розміром із пасажирський авіалайнер, завширшки 27 метрів, отримав раніше цього року назву 2024 СЕ8, і він також має пролетіти повз Землю 22 лютого, але на відстані 4 млн км від нашої планети.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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