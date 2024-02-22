Острів смерті: що відомо про одне з найнебезпечніших місць на Землі (відео)

Острів Кеймада-Гранді визнано найнебезпечнішим на планеті. А все тому, що він є домом для 4000 видів смертоносних змій.

Острів, який ще називають Зміїним, має площу всього 0,43 км² і висоту 200 м над рівнем моря, передає ladbible.com. Але тут мешкає така шалена кількість плазунів, що еквівалентна від трьох до п'яти особин на квадратний метр.

Це місце розташоване приблизно за 35 км від узбережжя штату Сан-Паулу, Бразилія.

Змії опинилися у пастці на Кеймада-Гранді тисячі років тому після закінчення останнього льодовикового періоду, коли підвищення рівня моря відокремило острів від материкової частини Бразилії.

Тут живе одна з найбільш отруйних змій планети - острівний ботропс або списоголова змія. За різними оцінками кількість отруйних змій на цьому острові перевищує 70 тисяч особин.

Влада не дозволяє відвідувати його жодній людині, крім невеликої кількості вчених на рік. Від 1992 року від укусів змій тут загинули понад 70 вчених. Але репортерці 9 News раніше було надано безпрецедентний доступ на 60 хвилин, і до неї приєдналася медична бригада.

У розмові з news.com.au Тара Браун пригадала, що місцеві рибалки попередили її не ходити туди.

Вона пригадала: "Коли ми розмовляли з місцевими рибалками, вони сказали нам: "Це не дуже хороша ідея, ви не маєте туди йти. Ходять легенди про те, що там було вбито цілу родину, і про піратів, які закопують скарби на острові та змій, поміщених туди для захисту скарбів". Рибалки сказали, що вони ніколи туди не ходили, інакше вони помруть".

З часом отрута місцевих змій стала ще більш смертоносною.

Браун пояснила: "Вони відрізняються від своїх материкових побратимів тим, що вп'ятеро більш отруйні і входять до десятки найотруйніших змій у світі. Вони полюють та їдять птахів. Не місцевих птахів, які стали для них надто розумними, а більших перелітних птахів, олушів, які прибувають під час їхньої міграції. І отрута змій стала сильнішою, бо їхня здобич більша. Це надзвичайно цікавий еволюційний експеримент для вчених. Це лабораторія в дикій природі. Ви бачите еволюцію у дії".

Нагадаємо, що відомо про найвіддаленіше місце на Землі, де найближчі люди перебувають у космосі. Точка Немо розташована в Тихому океані.

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