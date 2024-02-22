В Україні буде вітряно, але тепло: прогноз погоди на 23 лютого

У п'ятницю, 23 лютого, в Україні істотних опадів не буде. Але місцями - рвучкий і сильний вітер. Температура - до +12°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, на Закарпатті буде помірний дощ, а вночі в Карпатах - з мокрим снігом. Крім того, у Волинській і Львівській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах, місцями в більшості центральних, Одеській, Чернігівській і Сумській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі на правобережжі становитиме 1-6° тепла. На решті території України нічна температура становитиме - від +1° тепла до -4°. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 7-12° тепла. Прохолодніше буде на сході та північному сході країни - 3-8° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 23 лютого - мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Швидкість південного вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від +1-6°, вдень - 7-12° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 3-5° тепла, а вдень - +8-10°.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли до України прийде весна. Наразі поки що не фіксують настання метеорологічної весни.

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