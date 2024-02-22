Три огромных астероида летят к Земле в один день

Ожидается, что ни один из этих астероидов не будет опасен для Земли.

Астероид, получивший название 2024 DW, должен пролететь мимо Земли на расстоянии 225 тысяч км, что гораздо ближе, чем расположенная Луна. По словам ученых, он не представляет угрозы для нашей планеты.

Об этом пишет Space.

Астероид 2024 DW является одним из трех потенциально опасных астероидов, то есть космических камней, приближающихся к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, следующих к нашей планете 22 февраля. Но этот астероид подлетит ближе к нашей планете.

Еще один астероид под названием 2024 DX был также обнаружен ранее в этом году, он имеет ширину 12 метров, но этот камень должен пролететь мимо Земли на расстоянии 775 тысяч км. То есть он будет расположен вдвое дальше, чем Луна.

Третий астероид размером с пассажирский авиалайнер, шириной 27 метров, получил ранее в этом году название 2024 СЕ8, и он также должен пролететь мимо Земли 22 февраля, но на расстоянии 4 млн км от нашей планеты.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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