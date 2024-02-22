В Запорожье усилят проверки документов: что известно

В Запорожье решили ужесточить меры безопасности. В частности, речь идет о проверке документов местных жителей. Особое внимание – к внутренним переселенцам.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Основная цель – выявить диверсионно-разведывательные группы, действующие на территории Запорожской области", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, все данные действия будут направлены в поддержку правоохранительных органов, ведь контингент населения города меняется каждый день. В настоящее время на территории Запорожья находится около 200 тысяч переселенцев.

"Точно будет проработан механизм сделать идентификацию, кто проживает в каких домах, в каких квартирах. И это делается сугубо через призму контрдиверсионных действий и для помощи нашим силовым структурам", — подытожил Федоров.

Как сообщалось, в Черниговской области в 5-километровой зоне вводятся ограничения. Также будет действовать запрет на продажу алкоголя – с 22:00 до 9:00 (для торговых сетей и заведений питания).

Читайте также: