"Дрон, арта, лопата": "Мадяр" дал совет военным, как выжить на "нуле"

Украинский военный, командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" дал совет военным, как обеспечить собственную безопасность и выполнить боевые задания на первой линии фронта.

Об этом "Мадяр" рассказал в видеообращении.

Бровди проинформировал, что видел много тревожных сообщений от родных военных, сейчас находящихся на "нуле", и вопросов о том, как бойцам выжить на передовой.

"Единственный совет, к которому должны прислушиваться ваши близкие, воины, которые сейчас находятся на переду, (если) они не управляют танками, не стреляют из гаубиц, не ездят на самоходных артиллерийских установках или не водят Himars, а именно те ребята, которые занимаются охранением на линии "нуля", смотря непосредственно где-то в 500, а где-то в 200-300 метрах в морды противнику, который стоит напротив… Ребята, поймите одно: ваша миссия, наша с вами функция важнейшая на "нуле" – с точки зрения наблюдения и предотвращения прорывов, своевременного донесения информации о возможных движениях, перемещениях, остановках проникновения вражеских ДРГ и остановках путем огневого сопротивления возможных вражеских эскалаций на фронте… Для этого вы должны раз и навсегда запомнить одно простое содержание текущей полевой войны – дрон, арта, лопата. И вас — на "нуле" — касается именно первое — лопата", — подчеркнул "Мадяр".

"Вы должны так зарыться в тех окопах, блиндажах, чтобы тот шквал огня, который ежедневно рушится на украинскую землю от врага… Вы должны зарыться, как это делали и мы. Но, пожалуй, нужно немного совершеннее это сделать и достаточно срочно, потому что скоро земля перестанет быть приемлемой к копанию", – предупредил военный.

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Он отметил, что только таким образом, образовав целые фортификационные сооружения, "вы сможете качественно защитить себя, выполнить свою функцию, которую перед вами ставит ваше непосредственное руководство".

"А все остальные ребята, работающие на дронах, работающие с артой, сделают эту войну на расстоянии. Такая физиология текущей войны. Без этого никуда не пойдешь", – заверил боец.

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Напомним, в начале февраля военнослужащий Роман Гасько заявил, что Украине нужно приступить к мощному обустройству линий обороны на фронте, чтобы не проиграть войну. С помощью бетона и арматуры нужно строить укрепления не над, а под землей, и в 20-40 км вглубь от нынешней линии фронта.

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