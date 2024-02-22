Бундестаг відхилив постачання ракет Taurus Україні

"За" проголосували лише 182 депутати.

У четвер, 22 лютого, німецький Бундестаг не підтримали пропозицію опозиції надати ракети Taurus для України.

Про це повідомили на сторінці German Aid to Ukraine у соцмережі Х.

"У Бундестазі відбулося голосування щодо першого подання опозиційних партій ХДС/ХСС. Пропозиція, яка також передбачала постачання Taurus KEPD-350 до України, була відхилена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише 182 депутати підтримали пропозицію. Натомість 480 - виступили "проти". П'ятеро - утрималися від голосування.

Нагадаємо, днями видання "Bild" повідомляло, що Німеччина готується передати Україні ракети Taurus. Зазначалося, що керівна коаліція "Світлофор" підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння.

Читайте також: