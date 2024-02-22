Нова Зеландія оголосила про нову допомогу Україні: на що підуть гроші

Нова Зеланадія оголосила про подальшу підтримку України, санкції проти Росії і про розширення військової допомоги Києву до другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Про це оголосили міністр закордонних справ Вінстон Пітерс і міністр оборони Джудіт Коллінз, повідомляється на сайті новозеландського уряду.

Так, Нова Зеландія виділила на допомогу Україні 25,9 млн дол. Вона збільшує загальну суму допомоги від держави, обіцяної за останні два роки, до понад 100 млн дол.

"Війна призвела до жахливих людських втрат, завдала величезних страждань і суттєво вплинула на регіональну та глобальну стабільність. Ось чому Нова Зеландія продовжує підтримувати Україну", – заявив Пітерс.

Він додав, що виділення допомоги для України демонструє непохитну підтримку Новою Зеландією та "серйозну прихильність захисту міжнародної системи, заснованої на правилах, яка відображає наші цінності та підтримує наші інтереси".

На сайті уряду повідомляється, що протягом останніх двох років представники Збройних сил Нової Зеландії перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з країнами-партнерами над підтримкою України, і ця підтримка продовжуватиметься, запевнила Коллінз.

"Уряд із задоволенням повідомляє, що значуще, помітне та надійне розгортання кваліфікованого персоналу Збройних сил Нової Зеландії для підтримки України буде продовжено до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців ЗС продовжуватимуть навчати українських солдатів, забезпечуватимуть розвідку, зв’язок і матеріально-технічну підтримку", – повідомила міністерка оборони.

На що підуть гроші з нового пакета допомоги від Нової Зеландії:

6,5 млн дол. – до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України;

7 млн дол. гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, зокрема тих, хто був переміщений до сусідніх країн;

3 млн дол. до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку.

Також опрацьовуються нові санкції відповідно до Закону про санкції проти Росії 2022 року, спрямовані на протидію ухиленню від санкцій.

"Дуже важливо, щоб Україна знала, що міжнародна спільнота підтримує її, і що Росія розуміє, що такі країни, як Нова Зеландія, підтримують самооборону України. Цей пакет демонструє нашу відданість цьому", – наголосила Коллінз.

До слова, за даними Bloomberg, МВФ наближається до домовленості з Україною про виділення 900 млн дол. у зв’язку з припиненням допомоги з боку США.

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