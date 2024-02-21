Канада може передати Україні списані авіаракети: чи є прогрес

Канада може передати Україні списані авіаракети CRV7. Наразі країна вивчає, наскільки корисними вони можуть бути та як їх безпечно транспортувати.

Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер, пише "Укрінформу".

Зазначається, що питання можливого передавання ракет розглядалося Канадою ще на початку повномасштабного вторгнення. Проте тоді можливості України для використання, кажуть канадці, були вкрай обмеженими.

"Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", – визнав голова міноборони.

Сторони активно працюють, аби переконатися у тому, що використання ракет принесе якомога більше користі.

"Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба є нагальною", – підсумував міністр оборони Канади Біл Блер.

Нагадаємо, Естонія повідомила, де країни-союзниці можуть відшукати зброю для України.

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