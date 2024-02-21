Канада может передать Украине списанные авиаракеты: есть ли прогресс

Канадцы определяют, до сих пор ли боеприпасы исправны.
Канада может передать Украине списанные авиаракеты CRV7. В настоящее время страна изучает, насколько полезны они могут и как их безопасно транспортировать.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет "Укринформу".
Отмечается, что вопрос возможной передачи ракет рассматривался Канадой еще в начале полномасштабного вторжения. Однако тогда возможности Украины для использования, говорят канадцы, были крайне ограничены.
"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", – признал глава минобороны.
Стороны активно работают, чтобы убедиться в том, что использование ракет принесет как можно больше пользы.
"Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность является неотложной", — подытожил министр обороны Канады Билл Блэр.
Напомним, Эстония сообщила, где страны-союзницы могут найти оружие для Украины.
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