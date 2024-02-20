Эстония сообщила, где союзные страны могут найти оружие для Украины

Политики Эстонии постоянно думают о том, как и чем помочь Украине. По словам премьер-министра Каи Каллас, на складах других стран есть вещи, которые можно передать на нужды во время войны с РФ.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR.

Каллас призвала "заполнить имеющиеся пробелы". По ее словам, в Мюнхене ( Мюнхенская конференция безопасности — ред.) она встречалась с представителями оборонной промышленности на тему того, как объединить эстонский технологический сектор и оборонную промышленность.

"Мы инициировали спецпланирование оборонного промышленного парка. Подобные инициативы есть и в других странах. На все это нужно время. Поэтому нам нужно еще подумать о том, что мы можем сделать, чтобы положить конец этой войне", — сказала она.

Каллас также оценила предложение Чехии, а именно сообщение президента страны Петра Павела о том, что в мире есть 800 тыс. снарядов, которые можно передать Украине, соответствует действительности, необходимо начать переговоры, чтобы эти снаряды как можно быстрее были переданы Украине.

"Я считаю, что когда чехи обнародовали это, они провели исследовательскую работу и пообщались. Те страны, в которых снаряды есть, безусловно, должны договориться о том, как они могут быть переданы Украине", — заявила она.

Премьер также добавила, что этот вопрос и к крупным союзникам. Она заявила, что Эстония постоянно думает о том, что может дать, чтобы помочь украинцам. Каллас верит, что на складах других стран, наверное, есть вещи, которые они могли бы отправить, чтобы украинцы выстояли.

Она также отметила, что во многих странах вопросы безопасности не стоят на первом месте.

"Если мы возьмем опрос о том, какие темы связаны с выборами в Европарламент в разных странах, то, по-моему, в Дании, Польше и Эстонии главным вопросом является безопасность, то есть то, что волнует людей", — сообщила политика.

Однако у других стран приоритетом среди проблем есть вопросы климата и миграции. На Мюнхенской конференции по безопасности она встретилась с несколькими премьер-министрами, и они сказали, что общественное мнение в их странах меняется.

Напомним, по сообщениям западных СМИ, во время Мюнхенской конференции безопасности представители стран-членов НАТО в частных разговорах обсуждали необходимость подготовки к возможному нападению России на одну из них. В то же время в самой штаб-квартире на закрытых брифингах для прессы говорят, что Россия не решится на открытое вторжение и будет работать гибридными методами так, чтобы у альянса не было шанса применить статью 5.

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