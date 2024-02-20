Эстония остановила гибридную операцию спецслужб РФ: что произошло

Полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в действиях по указанию России.
В Эстонии остановили гибридную операцию российских спецслужб и были арестованы 10 подозреваемых.
Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в Сети 20 февраля.
Каллас указала в заявлении, что Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории.
"Мы знаем, что Кремль нацелен на все наши демократические общества", – отметила премьер.
В то же время глава эстонского МИД Маргус Тсахкна проинформировал, что полиция страны арестовала 10 человек, подозреваемых в действиях по указанию России.
Читайте главные новости дня:
- Воздушные тревоги из-за баллистики: почему угроза теперь не только от "Кинжалов" и чем опасны ракеты KN-23
- Бронь от мобилизации за деньги: стало известно о двух вариантах для мужчин в Украине
- Курс валют в Украине: доллар лихорадит, чего ждать дальше
"Их целью было посеять страх, усилить напряженность и сломать нашу решимость поддерживать Украину. Но России это не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – заявил министр.
Напомним, на прошлой неделе в полиции Эстонии заявили, что могут полностью закрыть границу с Россией в связи с миграционным давлением.
Читайте также: