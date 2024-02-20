Эстония остановила гибридную операцию спецслужб РФ: что произошло

Полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в действиях по указанию России.

В Эстонии остановили гибридную операцию российских спецслужб и были арестованы 10 подозреваемых.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в Сети 20 февраля.

Каллас указала в заявлении, что Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории.

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"Мы знаем, что Кремль нацелен на все наши демократические общества", – отметила премьер.

В то же время глава эстонского МИД Маргус Тсахкна проинформировал, что полиция страны арестовала 10 человек, подозреваемых в действиях по указанию России.

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"Их целью было посеять страх, усилить напряженность и сломать нашу решимость поддерживать Украину. Но России это не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе в полиции Эстонии заявили, что могут полностью закрыть границу с Россией в связи с миграционным давлением.

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