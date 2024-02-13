"Может быть поздно": Эстония призывает ЕС арестовать активы Центробанка РФ – Bloomberg

Эстония призывает Евросоюз арестовать замороженные активы российского Центрального банка на сумму более 150 млрд евро уже в этом году, чтобы не было слишком поздно.

Об этом пишет Bloomberg.

"Важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно", — подчеркнул генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Всевьев.

Как пишет издание, лидеры ЕС забили тревогу после заявления американского экспрезидента Дональда Трампа о приверженности США НАТО.

Поскольку вторжение России близится к двухлетнему сроку, ЕС и G7 заморозили активы российского Центрального банка на сумму более 250 млрд евро.

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Сейчас там продолжаются дискуссии, как эти деньги можно использовать для содействия восстановлению Украины. Подавляющее большинство активов находятся в Европе в расчетной палате Euroclear в Бельгии, где они получили около 4,4 млрд евро прибыли в 2023 году.

ЕС также работает над планами применить налог на неожиданную прибыль к этим доходам, причем некоторые страны-члены и официальные лица надеются достичь окончательного соглашения к 24 февраля 2024 года – второй годовщины вторжения России в Украину.

Тем временем G7 пообещала заставить Россию заплатить за восстановление Украины и держать активы под замороженными санкциями, пока она этого не сделает. Несколько стран, включая Францию и Германию, пока сопротивлялись варианту прямой конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и последствий, которые это может иметь для стабильности евро. Технически G7 изучает юридическую целесообразность использования активов в качестве залога для привлечения средств для Украины.

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Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, если оно будет принято, позволит ей в конце концов конфисковать какие-либо российские активы, замороженные в балтийской стране.

По словам генсека МИД Эстонии Всевьева, война в Украине достигла "плато на передовой и в политике", что заставляет президента России Владимира Путина верить, что время на его стороне.

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"Россия, вероятно, использует свое преимущество в запасах боеприпасов и может оккупировать большую территорию Украины, если важная помощь не будет доставлена в Киев", — цитирует издание Службы внешней разведки Эстонии.

"Этот год должен быть направлен на разработку политики, которая будет иметь устойчивость и будет отражать долгосрочную преемственность. Речь идет не о стратегической автономии как таковой, а о стратегической способности действовать как европейцы", – сказал эстонский чиновник.

Напомним, у Путина пригрозили ответом после решения ЕС по замороженным активам РФ.

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