Германия не передает Украине ракеты Taurus: эксперт рассказал об опасениях Шольца

Германия до сих пор не приняла решения предоставить Украине ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц опасается такого решения, поскольку реагирует на настроения в немецком обществе.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Мастер.

"Думаю, это касается преимущественно самого Шольца. Потому что другие в коалиции поддерживают поставки Taurus. Но Шольц не очень подвержен риску. Он очень осторожен. Он считает, что это может привести к дальнейшей эскалации войны с Россией и, возможно, будет иметь побочные эффекты для Германии и Европы, и, я думаю, он также понимает, что все большая часть немецкого общества против поставок (тяжелого - ред.) оружия в Украину и хочет положить конец войне, он реагирует на эти настроения в немецком обществе и, в частности, в собственной партии. Поэтому он хочет иметь баланс между тем, что Германия делает много, и мы сейчас являемся вторым поставщиком после США, однако, учитывая мнение общества и большинства в его собственной партии, что мы не должны слишком усиливать эту войну, и на каком-то этапе, возможно, нам даже придется вести переговоры с Россией о прекращении войны. Это его образ мышления: быть осторожным и не обострять это дальше", — пояснил эксперт.

Напомним, в Германии усиливается давление на Шольца по передаче Украине ракет Taurus.

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