Германия не передает Украине ракеты Taurus: эксперт рассказал об опасениях Шольца

Эксперт назвал причину, почему канцлер Олаф Шольц не передает Украине ракеты Taurus.
Германия до сих пор не приняла решения предоставить Украине ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц опасается такого решения, поскольку реагирует на настроения в немецком обществе.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Мастер.
"Думаю, это касается преимущественно самого Шольца. Потому что другие в коалиции поддерживают поставки Taurus. Но Шольц не очень подвержен риску. Он очень осторожен. Он считает, что это может привести к дальнейшей эскалации войны с Россией и, возможно, будет иметь побочные эффекты для Германии и Европы, и, я думаю, он также понимает, что все большая часть немецкого общества против поставок (тяжелого - ред.) оружия в Украину и хочет положить конец войне, он реагирует на эти настроения в немецком обществе и, в частности, в собственной партии. Поэтому он хочет иметь баланс между тем, что Германия делает много, и мы сейчас являемся вторым поставщиком после США, однако, учитывая мнение общества и большинства в его собственной партии, что мы не должны слишком усиливать эту войну, и на каком-то этапе, возможно, нам даже придется вести переговоры с Россией о прекращении войны. Это его образ мышления: быть осторожным и не обострять это дальше", — пояснил эксперт.
Напомним, в Германии усиливается давление на Шольца по передаче Украине ракет Taurus.
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