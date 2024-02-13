Німеччина не передає Україні ракети Taurus: експерт розповів про побоювання Шольца

Експерт назвав причину, чому канцлер Олаф Шольц не передає Україні ракети Taurus.
Німеччина досі не ухвалила рішення надати Україні ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц побоюється такого рішення, адже реагує на настрої в німецькому суспільстві.
Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер.
"Думаю, це стосується переважно самого Шольца. Бо інші в коаліції підтримують поставки Taurus. Але Шольц не дуже схильний до ризику. Він дуже обережний. Він вважає, що це може призвести до подальшої ескалації війни з Росією і, можливо, матиме побічні ефекти для Німеччини та Європи. І, я думаю, він також розуміє, що все більша частина німецького суспільства проти постачання (важкої – ред.) зброї до України й хоче покласти край війні. Він реагує на ці настрої в німецькому суспільстві і, зокрема, у власній партії. Тож він хоче мати баланс між тим, що Німеччина робить багато, і ми зараз є другим постачальником після США, проте, беручи до уваги думку суспільства та більшості в його власній партії, що ми не повинні занадто посилювати цю війну, і на якомусь етапі, можливо, нам навіть доведеться вести переговори з Росією про припинення війни. Це його спосіб мислення: бути обережним і не загострювати це далі", - пояснив експерт.
Нагадаємо, у Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus.
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