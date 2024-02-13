Німеччина не передає Україні ракети Taurus: експерт розповів про побоювання Шольца

Німеччина досі не ухвалила рішення надати Україні ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц побоюється такого рішення, адже реагує на настрої в німецькому суспільстві.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер.

"Думаю, це стосується переважно самого Шольца. Бо інші в коаліції підтримують поставки Taurus. Але Шольц не дуже схильний до ризику. Він дуже обережний. Він вважає, що це може призвести до подальшої ескалації війни з Росією і, можливо, матиме побічні ефекти для Німеччини та Європи. І, я думаю, він також розуміє, що все більша частина німецького суспільства проти постачання (важкої – ред.) зброї до України й хоче покласти край війні. Він реагує на ці настрої в німецькому суспільстві і, зокрема, у власній партії. Тож він хоче мати баланс між тим, що Німеччина робить багато, і ми зараз є другим постачальником після США, проте, беручи до уваги думку суспільства та більшості в його власній партії, що ми не повинні занадто посилювати цю війну, і на якомусь етапі, можливо, нам навіть доведеться вести переговори з Росією про припинення війни. Це його спосіб мислення: бути обережним і не загострювати це далі", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus.

Читайте також: