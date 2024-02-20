Естонія зупинила гібридну операцію спецслужб РФ: що сталося

Поліція заарештувала 10 осіб, підозрюваних у діях за вказівкою Росії.

В Естонії зупинили гібридну операцію російських спецслужб і було заарештовано 10 підозрюваних.

Про це прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила в Мережі 20 лютого.

Каллас вказала в заяві, що Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території.

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"Ми знаємо, що Кремль націлений на всі наші демократичні суспільства", – зазначила прем’єрка.

Водночас очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна поінформував, що поліція країни заарештувала 10 осіб, підозрюваних у діях за вказівкою Росії.

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"Їхньою метою було посіяти страх, посилити напруженість і зламати нашу рішучість підтримувати Україну. Але Росії це не вдасться. Ми залишаємося сильними та пильними", – заявив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня в поліції Естонії заявили, що можуть повністю закрити кордон з Росією у зв’язку з міграційним тиском.

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