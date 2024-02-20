В Маріуполі зафіксували великий потік емігрантів (відео)

Вони начебто приїхали до Маріуполя на заробітки.

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці скаржаться на мігрантів з Росії. Там фіксують велику кількість іноземців азійської національності.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

Як стало відомо, в окупованому місті - великий потік мігрантів РФ азійської національності. Вони начебто приїхали до Маріуполя на заробітки. З собою вони привезли не лише свої родини, а й традиції. Їх поведінка та відношення до місцевого населення обурює людей, а так звані правоохоронні органи не хочуть з ними розбиратися.

Місцеві, які живуть на вулиці Київській, скаржаться, що приїжджі влаштовують п'яні танці під гучну музику вночі прямо під будинками маріупольців.

“Вночі люди не можуть заснути. І так майже щодня. Неподалік відділ поліції. Там не реагують”, - пишуть місцеві в соцмережах.

Водночас в міськраді міста зазначили, що окупанти намагаються перетворити Маріуполь на “русский город”, завозячи сюди своїх громадян. Для росіян вони будують й іпотечне житло. А ось маріупольців намагаються “витіснити”, вбачаючи у них небезпеку.

В Маріуполі зафіксували великий потік емігрантів

Нагадаємо, що з Авдіївки до Маріуполя потік колон з транспортних тягачів перекидає російську техніку, яка, ймовірно, згоріла на полі бою в Авдіївці.

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