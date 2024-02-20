В Мариуполе зафиксировали большой поток эмигрантов (видео)

Они вроде бы приехали в Мариуполь на заработки.

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители жалуются на мигрантов из России. Там фиксируют множество иностранцев азиатской национальности.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Как стало известно, в оккупированном городе – большой поток мигрантов РФ азиатской национальности. Они вроде бы приехали в Мариуполь на заработки. С собой они привезли не только семьи, но и традиции. Их поведение и отношение местного населения возмущает людей, а так называемые правоохранительные органы не хотят с ними разбираться.

Местные, живущие на улице Киевской, жалуются, что приезжие устраивают пьяные танцы под громкую музыку ночью прямо под домами мариупольцев.

“Ночью люди не могут уснуть. И так почти каждый день. Недалеко отдел полиции. Там не реагируют”, – пишут местные в соцсетях.

В то же время в горсовете города отметили, что оккупанты пытаются превратить Мариуполь в "русский город", завозя сюда своих граждан. Для россиян они строят и ипотечное жилье. А вот мариупольцев пытаются "вытеснить", видя в них опасность.

В Мариуполе зафиксировали большой поток эмигрантов

Напомним, что из Авдеевки в Мариуполь поток колонн из транспортных тягачей опрокидывает российскую технику, предположительно сгоревшую на поле боя в Авдеевке.

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