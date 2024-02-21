Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 лютого?

День, коли у наше життя – очікувано чи несподівано – може повернутися все, що було недороблено чи незавершено раніше – тепер настав час розставити всі крапки над «і». Після цього можна буде рухатися вперед — як кажуть, без нічого — без обтяжень, насамперед, моральної якості. Особливо важливо довести до фіналу взаємини, що «зависли»: або завершити їх, або, «перезавантаживши», почати з чистого аркуша.

Терези

Терезам необхідно звернути увагу на нову людину, яка цього дня увійде до кола їх спілкування. Найімовірніше, в цей час вони знайдуть справжнього друга, який супроводжуватиме їх довгі роки. Головне, не проґавити можливість поспілкуватися – одразу ж стане зрозуміло, що представників знака та їхніх знайомих пов'язують спільність інтересів та схожі погляди на безліч питань, що саме собою вже дуже важливо.

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