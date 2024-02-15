Іспанія анонсувала швидке передавання Україні військової допомоги: про що йдеться

Очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидке передавання Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.

Про це вона заявила на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Йдеться насамперед про броньовані гусеничні машини M113, дві з яких були переобладнані на санітарні машини.

"Потім буде відправлено кілька пожежних, снігоприбиральних машин і автомобілів для перевезення особового складу, а також інше обладнання, зокрема два легкі судна, електрогенератор та установка для очищення води", – розповіла вона.

Крім того, Україна отримає постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних і військово-морських операцій.

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Роблес наголосила також на дуже "хороших темпах" підготовки українських військових в Іспанії, що включає застосування систем Patriot, NASAMS та Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування.

Тим часом Німеччина досі не ухвалила рішення надати Україні ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц побоюється такого рішення, адже реагує на настрої в німецькому суспільстві.

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