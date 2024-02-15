Іспанія анонсувала швидке передавання Україні військової допомоги: про що йдеться

Україна, зокрема, отримає різне озброєння для протиповітряної оборони.
Очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидке передавання Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.
Про це вона заявила на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Йдеться насамперед про броньовані гусеничні машини M113, дві з яких були переобладнані на санітарні машини.
"Потім буде відправлено кілька пожежних, снігоприбиральних машин і автомобілів для перевезення особового складу, а також інше обладнання, зокрема два легкі судна, електрогенератор та установка для очищення води", – розповіла вона.
Крім того, Україна отримає постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних і військово-морських операцій.
Роблес наголосила також на дуже "хороших темпах" підготовки українських військових в Іспанії, що включає застосування систем Patriot, NASAMS та Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування.
Тим часом Німеччина досі не ухвалила рішення надати Україні ракети Taurus. Канцлер Олаф Шольц побоюється такого рішення, адже реагує на настрої в німецькому суспільстві.
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