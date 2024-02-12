Колишньому нардепу Пашинському вручили підозру – ЗМІ: що каже сам політик

Пашинський заявив про обшуки у своєму помешканні, однак спростував інформацію про підозру.

Правоохоронці вручили підозру колишньому нардепу України Сергію Пашинському. Наразі не розголошується, за якими саме статтями була вручена підозра.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Екснардепу Пашинському вручили підозру", – сказали співрозмовники видання.

Також читайте Справа Гринкевичів: ДБР арештувало майно родини бізнесмена і взялось за нерухомість Морозюк

Сам Пашинський повідомив, що вранці 12 лютого до його помешкання з обшуками прийшли працівники СБУ та НАБУ. Водночас він спростував інформацію про вручену підозру:

"Інформація про підозру – фейк! Дуже цікаво, з іншого боку, яким чином анонімні телеграм-канали дізнаються про слідчі дії правоохоронців".

Пашинський уточнив, що з обшуками до нього прийшли у справі щодо передавання "палива Курченка" державі. За його словами, за часів президентства Віктора Януковича цей олігарх " наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам".

Читайте провідні новини дня:

"У 2015-ому році, як народний депутат України, я звернувся Президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ "паливом Курченка", що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. Лише декілька тижнів тому "слєдком росії" звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році. І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…" – йдеться в заяві екснардепа.

Пашинський додав, що від березня 2022 року очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України, і стверджує, що за цей час жодного разу не покидав країну.

До слова, у серпні 2023 року у розслідуванні The New York Times повідомлялося, що компанія, пов’язана з Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для ЗСУ. Проте українські військові отримують необхідне озброєння за найвищими цінами.

Читайте також: