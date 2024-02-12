Вбивство заступника мера Нікополя: затримано підозрюваного – подробиці

У Нікополі на Дніпропетровщині 8 лютого посеред білого дня вбили заступника міського голови Віталія Журавльова – його автівку розстріляли. Правоохоронці затримали місцевого мешканця за підозрою у вбивстві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць Нікополя підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник мера міста.

Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку – потерпілий загинув на місці.

Як уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, зловмиснику 33 роки. Він готувався до вбивства протягом кількох місяців.

"Знаряддя вбивства злочинець закопав у лісосмузі. Сам переховувався в орендованій квартирі, де його й схопили поліцейські", - повідомив він.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Нікополь за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "В НІКОПОЛІ РОЗСТРІЛЯЛИ АВТО ЗАСТУПНИКА МЕРА: ВІН ЗАГИНУВ НА МІСЦІ!".

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