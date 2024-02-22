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Туск відреагував на пропутінський плакат на протесті фермерів біля кордону

Туск відреагував на пропутінський плакат на протесті фермерів біля кордону

Дональд Туск. / Фото: Associated Press

Польський прем'єр наголошує, що розуміє учасників протестів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що будь-які проросійські гасла під час протестів фермерів біля українського кордону неприйнятні.

Про це очільник польського уряду сказав на пресконфереції 22 лютого, повідомляє Onet.

Туск наголошує, розуміє протести польських фермерів, а також надалі буде намагатися захистити інтереси аграріїв. Мовляв, саме веде для цього перемовини з Україною та Єврокомісією. Втім, проросійські гасла на таких акціях є "червоною лінією". 

"Є одна річ, з якою я ніколи не погоджуся: ми не можемо дозволити проявляти себе на польсько-українському кордоні і користуватися фермерськими протестами тим, хто відкрито й безсоромно підтримує Путіна, слугує російській пропаганді і дискредитує польську державу, нас, поляків, та усіх протестувальників", - наголосив прем’єр Польщі. 

Туск наголошує, що подібні речі на протестах - це те, з чим він не згодний. 

Нагадаємо, 20 лютого під час протестів польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною. Також він почепив біля плакату червоний прапор СРСР. МЗС Польщі  висловило стурбованість через такі дії. Міністерство закликало дистанціюватися від таких осіб, бо це шкодить репутації країни.

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