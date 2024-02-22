Бундестаг ухвалив рекомендацію надати Україні ракети Taurus

У четвер, 22 лютого, Бундестаг Німеччини ухвалив рекомендацію уряду Шольца щодо надання Україні важких озброєнь дальньої дії, зокрема ракет Taurus.

Про це повідомив Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та голова Постійної делегації України в ПА НАТО.

"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів. Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше", - розповів він.

Єгор Чернєв у Німеччині / Фото: Facebook/Єгор Чернєв

Тепер рішення за канцлером Олафом Шольцом.

"Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - додав Чернєв.

Нагадаємо, днями видання "Bild" повідомляло, що Німеччина готується передати Україні ракети Taurus. Зазначалося, що керівна коаліція "Світлофор" підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння.

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