Ракеты Taurus для Украины: в Бундестаге готовят важное решение

Фракция ХДС/ХСС в немецком парламенте поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование.

На следующей неделе в парламенте Германии повторно вынесут на голосование запрос Украины на передачу немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. С такой инициативой выступит парламентская фракция ХДС/ХСС, которая находится в оппозиции к правительству Шольца.

Об этом сообщил первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post.

"Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу", — сказал он.

В документе немецкое правительство призывают "наконец-то удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без промедлений".

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Говорят, что у многих членов коалиции другое мнение, чем у канцлера Шольца, и считают его решение не доставлять Taurus Украине фактически неправильным.

В своей обновленной заявке фракция ХДС/ХСС также призывает научить украинских военных использовать систему вооружения Taurus и "где необходимо противодействовать препятствиям для передачи конфиденциальной информации путем соответствующего сотрудничества с немецкой оружейной промышленностью".

Предложение хотят внести в повестку заседания, которое состоится в четверг, 14 марта.

Как сообщалось ранее, 22 февраля Бундестаг Германии уже принял рекомендацию правительства Шольца о предоставлении Украине тяжелых вооружений дальнего действия, в том числе ракет Taurus. Предложение оппозиционной фракции ХДС/ХСС, которая также предусматривала поставки Taurus KEPD-350 в Украину, было отклонено.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ракеты Taurus при неправильном применении могут поразить конкретные цели в Москве, поэтому ФРГ не решается передавать их украинским Вооруженным силам.

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