Шольц выдал еще одну отговорку по ракетам Taurus для Украины

Политик указал, что для контроля за ракетами необходимо участие немецких военных, и на это он не согласится.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность вооружить Украину дальнобойными ракетами Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.

Об этом канцлер ФРГ объявил на школьном мероприятии, сообщает The Guardian.

"Вы не можете поставить систему вооружений, имеющую очень широкий радиус действия, а затем не думать о том, как можно контролировать систему вооружений", – заявил Щольц.

"И если вы хотите иметь контроль, и это возможно только с участием немецких солдат, для меня об этом не может быть и речи", – подчеркнул он.

Напомним, в конце февраля Шольц заявлял, что Германия не решается передать Taurus для ВСУ, потому что при неправильном применении эти ракеты могут поразить конкретные цели в Москве.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Шольц назвал новую причину, чтобы не передавать Украине ракеты "Таурус"

Добавим, что российские пропагандисты опубликовали слитую запись, на которой немецкие офицеры обсуждают подробности передачи Украине ракет Taurus и удар ими по "мосту на востоке".

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