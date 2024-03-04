Шольц видав ще одну відмовку щодо ракет Taurus для України

Політик вказав, що для контролю за ракетами потрібна участь німецьких військових, і на це він не погодиться.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість озброїти Україну далекобійними ракетами Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їхній експлуатації.

Про це канцлер ФРН оголосив на шкільному заході, повідомляє The Guardian.

"Ви не можете поставити систему озброєнь, яка має дуже широкий радіус дії, а потім не думати про те, як можна контролювати систему озброєнь", – заявив Щольц.

"І якщо ви хочете мати контроль, і це можливо лише за участю німецьких солдатів, для мене про це не може бути й мови", – наголосив він.

Нагадаємо, в кінці лютого Шольц заявляв, що Німеччина не наважуються передати Taurus для ЗСУ, тому що за неправильного застосування ці ракети можуть вразити конкретні цілі у Москві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шольц назвав нову причину, щоб не передавати Україні ракети "Таурус"

Додамо, що російські пропагандисти опублікували злитий запис, на якому німецькі офіцери обговорюють подробиці передавання Україні ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході".

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