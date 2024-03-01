F-16 для України: Ігнат розповів, на якому етапі навчання пілотів

Винищувачі дуже потрібні ЗСУ для переваги у повітрі.

Українські льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми на F-16. Зокрема, йдеться про завдання ударів по цілях.

Про це сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Це дуже і дуже потрібно. Бо не лише літати потрібно на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти”, — наголосив він.

Як додав Ігнат, перехід на F-16 не може бути супершвидким, як нам того хотілося б. Потрібно щонайменше півроку, аби перевчити льотний склад та наземний персонал. Щобільше, мінімальна програма підготовки на F-16 складає 2 роки.

“Україна робить усе можливе для того, щоб якомога швидше цей літак з'вився у нашому небі і виконував ті завдання, які нам будуть під силу тій модифікацію, яку дадуть нам партнери", — відзначив речник ПС ЗСУ.



Окрема увага приділяється:

підготовці авіаційних інженерів — вони вчаться, як обслуговувати цей літак, його озброєння, як його програмувати і як завдавати ударів високоточною зброєю

підготовці та адаптації інфраструктури на певних майданчиках, аби літаки F-16 можна було застосовувати на українських летовищах.

Усі вищеперелічені етапи, каже Ігнат, важливі для максимально ефективного використання винищувачів F-16 літак працював в українському небі. Він має знищував повітряні, наземні і надводні цілі.

Раніше Ігнат сказав, які завдання виконуватимуть перші F-16 та чи оголосять офіційно про їхнє передавання Україні.

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